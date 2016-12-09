В Тихом океане объявили угрозу возникновения цунами после землетрясения

Об угрозе возникновения цунами объявили сразу на нескольких тихоокеанских островах после землетрясения, магнитуда которого составила 7,7. Напомним, что оно произошло у южного побережья Соломоновых Островов. Это сообщение Тихоокеанского центра по предупреждению цунами.



Волны частично уже обрушились на побережье Соломоновых Островов, Вануату, Тувалу, Новой Каледонии, острова Кусаие, Папуа - Новой Гвинеи и Науру.





Геологическая служба США уже информировала общественность ранее о землетрясении магнитудой 8,0, которое случилось в 212 км на юго-восток от столицы Соломоновых Островов города Хониара. Напомним, что здесь проживает приблизительно 56 тыс. человек. Что касается очага землетрясения, он залег на глубине в пределах 40 км. Позже мощность подземного толчка снизилась до 7,7.





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Т. Сокот



