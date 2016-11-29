В Японии из-за птичьего гриппа под уничтожение попадут 300 000 кур

В префектуре Ниигата, простершейся на побережье Японского моря, на одной из местных ферм начался мор птиц. Когда несколько тушек кур отправили в лабораторию для выяснения причин массовой гибели пернатых (работники сельхозпредприятия нашли мертвыми около сорока несушек), эксперты у пяти из них обнаружили птичий грипп H5N8.

Префектуральное правительство немедленно начало принимать меры под контролем самого премьер-министра Японии Синдзо Абэ. В регионе, по приказу высших властей, введен карантин во избежание дальнейшего распространения птичьего гриппа по стране. В связи с зафиксированными в нескольких точках вспышками птичьего гриппа в Токио было созвано экстренное заседание профильных ведомств, которое возглавил главный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги. Тем временем чиновники местного уровня приняли решение забить около 310 тысяч кур на птицеферме в городке Сэкикава, где и был выявлен опасный вирус. Для помощи здешним специалистам в забое сотен тысяч кур японское правительство направило туда подразделение Сил самообороны.

Также вирус нашли и в северной префектуре Аомори. Здесь в одном из фермерских хозяйств массово гибли утки, опасения птицеводов подтвердились лабораторно: птичий грипп. В итоге в Аомори в профилактических целях ликвидации подлежит порядка 16,5 тысячи птиц. Такие решительные шаги, предпринимаемые представителями местных властей, оправданы, ведь в десятикилометровом радиусе от установленных очагов вируса расположены свыше шести дясятков ферм, которые выращивают без малого миллион птиц.

Текст: Е. Скобелева