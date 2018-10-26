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Как собирают товар секонд хенд

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Как собирают товар секонд хенд

26.10.2018 22:05 / Общество / Прочли: 228 человек

Всем нам хорошо знакома такая отрасль торговли как секонд хенд. Сегодня подержанную одежду, обувь и предметы домашнего обихода из Европы и с других континентов покупает более половины населения России, Республики Беларусь, Казахстана и остальных государств постсоветского пространства. 

Однако далеко не каждому из нас известно то, как осуществляется сбор товара «из первых рук», и именно об этом пойдет речь в нашей статье. Отсюда вы узнаете, кто собирает секонд хенд и по каким причинам люди в Германии, Голландии, Великобритании, Канаде и ряде других стран отдают свои вещи. Кроме того, здесь вы найдете информацию о самых распространенных способах сборки товара Second Hand.

Кто занимается сборкой секонд хенда: компании-сборщики и их функции

Когда первые вещи из категории Second Hand стали появляться в странах СНГ, ходили слухи о том, что их подбирают чуть ли не на мусорных свалках. Причиной таких слухов являлось довольно плачевное состояние, в котором поставлялось большинство одежды и обуви. Однако на самом деле плохое качество товара совершенно не было связано с его происхождением. Его, как и тот секонд хенд, который ввозится сегодня, поставляли с консолидационных складов Европы. Эти склады принадлежат компаниям-сборщикам, о которых пойдет речь далее. Что же касается некачественных вещей, то их состояние было связано с низким сортом, выбранным оптовым поставщиков. Сам же такой выбор легко объяснялся минимальными ценами для оптовых закупок.

Итак, как вы уже поняли, товар Second Hand собирают специальные компании-сборщики. Они осуществляют свою деятельность на коммерческой основе, выплачивая налоговые сборы. Это является первым доказательством того, вещи достаются оптовым поставщикам далеко не бесплатно, что нередко можно услышать от завистников и конкурентов (производители и поставщики новых вещей). Для выплаты налогов требуется прибыль, а, следовательно, сборщики получают ее от своих крупнооптовых клиентов. Тем не менее, даже конечная цена товара секонд хенд в розничных магазинах на порядок ниже расценок на аналогичные новые вещи.

Популярные способы сборки товара Second Hand

Выяснив, кто занимается сбором подержанных вещей у населения крупных европейских городов, разберемся какими способами осуществляется такая сборка. На сегодняшний день большинство компаний-сборщиков секонд хенда используют следующие варианты:

  • Контейнерная сборка. В людных районах выставляют специальные контейнеры, в которые местные жители самостоятельно складывают свои подержанные вещи. Преимущество этого способа заключается в его минимальной себестоимости. Однако недостатком здесь является полное отсутствие контроля над тем, в каком состоянии находятся попадающие сюда одежда и обувь. Поэтому сотрудники сортировочных фабрик тратят больше всего времени именно на контейнерный секонд хенд.
  • Семейная или домашняя сборка. В этом случае сотрудники компании-сборщика индивидуально посещают клиента, с которым предварительно оговариваются условия и сроки визитов. В одних случаях жители самостоятельно обращаются к диспетчеру компании по телефону или через сайт. В других, компания-сборщик рассылает всем жителям престижных районов письма с предложением собрать вещи к определенному сроку. При этом для удобства в конверт вкладывают специальные полиэтиленовые пакеты.
  • Школьная сборка. Этот способ встречается реже. В основном, его применяют британские сборщики. Школьникам предлагается заработать, и они самостоятельно занимаются сборкой у себя дома, у родных, соседей или просто знакомых людей.

В зависимости от способа сборки, а также от ряда других факторов компании-сборщики сортируют товар, после чего его отправляют на базы секонд хенд.

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Источник: LadyVenus.ru
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