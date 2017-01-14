ДТП в Карелии: туристы пострадали при опрокидывании экскурсионного автобуса
В ДТП попал экскурсионный автобус, выполнявший маршрут «Санкт-Петербург – Рускеала». Как сообщает пресс-служба управления МВД по республике, авария произошла днем 14 января на 236-м километре дороги "Сортавала", недалеко от поселка Кортела Лахденпохского района.
По предварительной информации, заказной автобус марки «MAN»
перевозил на экскурсию 34 пассажира. На извилистой дороге водитель
транспортного средства не справился с управлением, и машина упала в кювет.
Сразу на месте погибла одна пассажирка. Еще двоих людей госпитализировали
в тяжелом состоянии. Сообщается, что пострадали восемь туристов из Санкт-Петербурга, один москвич
и один пассажир из Костромской области.
В правоохранительных органах рассказали, что во время ДТП
падал сильный снег. Дорога на участке аварии узкая, с обрывом вдоль обочины. По
предварительным данным, водитель не смог совершить левый поворот, из-за чего
потерял управление и не удержал автобус от опрокидывания.
Текст: Е. Скобелева