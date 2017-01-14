ДТП в Карелии: туристы пострадали при опрокидывании экскурсионного автобуса

По предварительной информации, заказной автобус марки «MAN» перевозил на экскурсию 34 пассажира. На извилистой дороге водитель транспортного средства не справился с управлением, и машина упала в кювет.



Сразу на месте погибла одна пассажирка. Еще двоих людей госпитализировали в тяжелом состоянии. Сообщается, что пострадали восемь туристов из Санкт-Петербурга, один москвич и один пассажир из Костромской области.

В правоохранительных органах рассказали, что во время ДТП падал сильный снег. Дорога на участке аварии узкая, с обрывом вдоль обочины. По предварительным данным, водитель не смог совершить левый поворот, из-за чего потерял управление и не удержал автобус от опрокидывания.

Текст: Е. Скобелева