В Белом доме подтвердили предстоящую встречу Трампа и Путина на саммите «Большой двадцатки»

Советник действующего главы США по национальной безопасности Герберт Макмастер сообщил в четверг, 29 июня: президент Дональд Трамп встретится с российским коллегой Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки» в Германии.



«На поле съезда G-20 американский президент проведет встречи со многими мировыми лидерами, среди которых и глава РФ Путин», – от метил Макмастер.

Кроме того, по словам советника, президент США намерен переговорить в Гамбурге с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, главой правительства Японии Синдзо Абэ, руководителем КНР Си Цзиньпином и другими главами государств.

В то же время представитель Белого дома заметил. Что пока что повестка переговоров Путина и Трампа не намечена: как и сам формат встречи, она находится на подготовительной стадии. Отметим, что официальный рупор кремля Дмитрий Песков тоже подтвердил скорую встречу главы РФ Владимира Путина с американским лидером. «Так или иначе встретятся. На полях встретятся. Мы уже об этом говорили», – сказал Песков журналистам.

Текст: Е. Скобелева