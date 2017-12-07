Операция по борьбе с терроризмом в Стамбуле: турецкими правоохранительными органами задержаны 26 человек

Турецкими правоохранительными органами оказались задержаны 26 человек, которых подозревают в причастности к запрещенному в России «Исламскому государству». Это была операция по борьбе с терроризмом. Она прошла в двух районах Стамбула.







По этому же обвинению 1 декабря в Стамбуле задержали еще 60 человек. В начале ноября текущего года были задержаны 283 человека.





Текст: Т. Сокот



