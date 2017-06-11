Криштиану Роналду отныне – многодетный отец

Португальские СМИ уверенно заявляют, что всемирно известный португальский футболист стал отцом во второй и третий раз одновременно – у него появились, помимо старшего сына, новорожденные сын и дочь. Двойняшек спортсмену выносила и родила «наемная мать». Официальный представитель звезды спорта пока эту информацию никак не прокомментировал.



Писаки желтых изданий в то же время знают на много больше. По их данным, суррогатная мать родила Роналду двойнят – сына Матео и дочь Еву – 8 июня.

Отметим, слухи о том, что у футбольной звезды скоро появится еще два отпрыска, начали распространяться еще в марте. Поговаривают, на очереди и четвертый малыш – девушка Криштиану, возможно, тоже в ожидании появления маленького чуда. По крайней мере, округлившийся живот красавицы Джорджины Родригес на это намекает.

В то же время мать нападающего «Реала» не так давно заверяла журналистов, что пополнения по части внуков в ближайшее время не ожидает. Но не стала скрывать, что сын не прочь обзавестись еще детьми, чтобы у его первенца Криштиану-младшего появились братик или сестричка.

Текст: Е. Скобелева