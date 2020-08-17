В Египте принят закон, защищающий личность жертв сексуального насилия





Исследования показывают, что жестокое обращение широко распространено в Египте. Однако, говорят, что женщины часто опасаются, что, если они подадут жалобу, обвинят их самих.





Новый закон был предложен в июле после редкой кампании в социальных сетях, в которой студент мужского пола был обвинен в изнасиловании или домогательстве нескольких женщин. Позже его арестовали.





Этот случай вдохновил многих женщин заявить о себе и поделиться опытом насилия и жестокого обращения, которым они подверглись.





Текст: Т. Сокот



