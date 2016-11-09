Торги на Московской бирже: курс евро превысил 71 рубль

Так, на 10.06 по московскому времени доллар оказался дороже в пределах 25 копеек. Его курс в этот момент составил 64 рубля 01 копейку. Что касается евро, он подскочил на 1 рубль 37 копеек, в результате, его курс составил 71 рубль 65 копеек. Поэтому, евро дороже 71 рубля оказался сегодня впервые с 30 сентября.



Уже через полтора часа ситуация изменилась – снизились темпы роста стоимости иностранной валюты. На 11.40 стоимость доллара снизилась до 63 рублей 90 копеек (плюс 13 копеек), а евро стоил 71.03 (плюс 76 копеек).





В результате таких торгов снижаются сегодня и цены на нефть. Это связвно с итогами выборов в США.





Так, сегодня подешевели фьючерсы на "черное золото" на январь марки Brent в пределах на 1,72 процента. Они стоят 45 долларов 25 центов за баррель.





Текст:

Т. Сокот



