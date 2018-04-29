Специалисты: магнитная буря второго уровня накроет Землю

Напомним, что предыдущее такое явление произошло не так давно - 20 апреля. Оно оказалось самым мощным с начала 2018 года.



Как утверждают астрономы, что магнитные бури второго уровня становятся причиной к слабым флуктуациям в энергетических системах. Они незначительно оказывают влияние на системы управления космическими аппаратами.

Текст: Т. Сокот



