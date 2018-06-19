ЧП в Бангладеше: разбился пассажирский автобус, погибли 11 человек

В сообщении полиции по этому поводу представлено следующее сообщение: - "в 360 км к северо-западу от Дакки пассажирский автобус по неустановленным причинам столкнулся с грузовиком. В результате ДТП 11 человек погибли, еще семеро получили ранения, все они госпитализированы".



Текст: Т. Сокот



