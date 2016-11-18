Технология производства стальных, профильных труб.

Способы создания изделий могут значительно различаться между собой:

• бесшовный горячекатаный. Технологический процесс предполагает изготовление бесшовных труб. Стальная болванка нагревается и обрабатывается на особых прессах, в результате получается полая гильза. Путем последующей калибровки на вальцах прокатного стана производятся профильные трубы, необходимого сечения. В конце процесса нужно провести термическую обработку продукции для придания большей прочности изделиям.

• бесшовный холоднокатаный. Изготовление холоднокатаных труб на первоначальном этапе проходит аналогично горячекатаному производству. Однако после создания круглой заготовки, изделие охлаждается и затем специальными вальцами создается необходимый профиль;

• электросварной. Сварное производство чаще всего используется для труб имеющих небольшой диаметр сечения. В качестве материала используется конструкционная сталь или оцинкованные листы. Сварной метод не предполагает критической термообработки материала, поэтому пластичность стали сохраняется. Благодаря данному способу можно получить прочную тонкостенную металлопродукцию и изготавливать элементы нестандартной конфигурации.

Основным материалом для производства профильных труб являются заготовки из стальных листов. Весь процесс изготовления проходит несколько стадий на трубосварочных станах:

1. Заготовки режутся на полоски определенных размеров и сворачиваются в ленту. Затем изделия аккуратно свариваются по продольному шву в камере заполненной инертной средой.

2. Далее лента заправляется в вальцы формовочной машины для придания ей необходимой формы.

3. Окончательным этапом является закалка готовых изделий высокой температурой.

Сварные профильные трубы в итоге обработки приобретают такие же качественные характеристики, что и бесшовный вариант, но при этом имеют достаточно низкую себестоимость.

Все готовые изделия в обязательном порядке проходят проверку на прочность, в результате которой происходит выявление и отбраковка недостаточно прочных изделий.

Технические характеристики

Все профильные изделия выполняются в полном соответствии со всеми стандартами ГОСТа и наделены рядом положительных качеств:

• небольшой вес конструкции;

• необходимая гибкость изделий;

• слабая восприимчивость к серьезным нагрузкам;

• надежность и прочность соединений;

• кованые элементы конструкции.

Сфера применения профильных труб

Вся профильная продукция имеет на сегодня достаточно разнообразную область использования. Чаще всего профильные трубы используются в современном строительстве или в автомобильной промышленности.

Наиболее широкое применение у декораторов получил профильный прокат, из нержавеющей стали хромированный с внешней стороны. Из таких элементов составляют внешний каркас предметов мебели. Профильная труба из алюминия благодаря своему небольшому весу, привлекательному внешнему виду и высокой прочности, используется для производства корпусной мебели.

Достаточно часто профильная продукция применяется для внутреннего оформления жилых помещений. Это могут быть оригинальные решетки каминов или декоративно оформленные лестничные пролеты.

Способность профильной трубы из нержавейки выдерживать значительные нагрузки, достаточно часто используют в машиностроении.

В промышленном строительстве профильная продукция просто незаменима во время сооружения строительных объектов особой сложности, например при строительстве мостов или различных спортивных объектов.

При прокладке водопроводов и тепловых магистралей применяются трубы с круглым сечением. Чаще всего – это стальные оцинкованные трубы. Благодаря сплаву, можно сохранять качество продаваемой питьевой и технической воды.

Способы сборки и монтажа

Чаще всего способ монтажа профильной продукции зависит от места использования изделий:

• легковесные конструкции состыковываются между собой болтовыми или фитинговыми соединениями;

• большие и тяжеловесные конструкции объединяются в единое целое при помощи газовой или электродуговой сварки, которая производится под любым углом. Сборка готовых конструкций должна проводиться на месте.

Перед тем как выбрать то, или иное профильное изделие следует, как можно более точно провести расчет максимально допустимой нагрузки на конструкцию и убедиться в высоком качестве используемых стальных труб.

По информации сайта