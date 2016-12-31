Певица Слава решила узаконить отношения с возлюбленным
36-летняя артистка рассказала, что свадьбу планируют устроить в следующем году. Слава добавила, что вместе со своим избранником мечтает о рождении сына. Но для этого, по ее словам, «надо не только думать, надо делать».
С бизнесменом, бывшим гендиректором ЗАО «Национальная
резервная корпорация» Анатолием Данилицким, Слава живет уже около пятнадцати
лет. Пара воспитывает совместную дочку Антонину. При этом, по слухам, Данилицкий
до сих пор не разведен с предыдущей женой, а певица не особо переживает по
этому поводу.
Теперь же исполнительница заговорила о женитьбе, перед
которой, очевидно, ее мужчине придется закончить предыдущий брак. Возможно,
поэтому пара пока не определилась с датой торжества, ведь неизвестно, как
быстро удастся уладить все формальности.
Напомним, ранее певица Слва была замужем за Константином
Морозовым, у них есть 17-летняя дочь Александра. Девушка с разрешения мамы
поселилась вместе со своим молодым человеком в квартире, арендуемой ее родителями
возле школы.
Текст: Е. Скобелева