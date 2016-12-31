Певица Слава решила узаконить отношения с возлюбленным

С бизнесменом, бывшим гендиректором ЗАО «Национальная резервная корпорация» Анатолием Данилицким, Слава живет уже около пятнадцати лет. Пара воспитывает совместную дочку Антонину. При этом, по слухам, Данилицкий до сих пор не разведен с предыдущей женой, а певица не особо переживает по этому поводу.



Теперь же исполнительница заговорила о женитьбе, перед которой, очевидно, ее мужчине придется закончить предыдущий брак. Возможно, поэтому пара пока не определилась с датой торжества, ведь неизвестно, как быстро удастся уладить все формальности.

Напомним, ранее певица Слва была замужем за Константином Морозовым, у них есть 17-летняя дочь Александра. Девушка с разрешения мамы поселилась вместе со своим молодым человеком в квартире, арендуемой ее родителями возле школы.

Текст: Е. Скобелева