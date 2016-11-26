Магнитуда землетрясения в Синьцзяне составила 6,7

Землетрясение, магнитуда которого составила 6,7, случилось в Кызылсу-Киргизском автономном округе Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. Это сообщение китайской сейсмологической службы. Здесь сообщили, что согласно данным сеймологической службы в результате удара стихии пострадавшие отсутствуют.







Что касается очага землетрясения, он находился на глубине в пределах 10 километров. Сильные толчки были ощутимы в близлежащем Кашгарском округе. В южной части Синьцзяна на несколько часов прекращено в результате случившегося было движение по железной дороге.





К зоне землетрясения выехали представители местных властей. Они обратили внимание на то, что частично оказались повреждены дома в уезде Акто. В результате случившегося погибли несколько голов скота.





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Т. Сокот



