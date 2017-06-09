В Турции опрокинулся автобус, перевозивший военнослужащих. 47 пострадавших

Состояние двух из них – водителя и одного армейца – медики оценивают как критическое. Остальные потерпевшие солдаты-пассажиры отделались незначительными повреждениями.



Как уведомил губернатор региона, в котором случилось ДТП с участием такого количества военнослужащих, Ибрагим Шахин, автобус должен был доставить военных в аэропорт.

Предварительно, виновником масштабной аварии явился шофер автобуса, который вез солдат на аэродром: он потерял контроль над транспортным средством. Причини случившегося устанавливают правоохранительные органы.

Текст: Е. Скобелева