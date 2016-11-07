На Всероссийском турнире по вольной борьбе в Черкесске победу одержала команда Дагестана

Команде Дагестана удалось победить на Всероссийском мастерском турнире по вольной борьбе "Мемориал защитников перевалов Кавказа". Напомним, что сегодня он завершился в Карачаево-Черкесской Республике. Это сообщение главного тренера КЧР по вольной борьбе Али Айбазова.







Айбазов сообщил следующее: - "в соревнованиях участвовали 160 борцов из 13 регионов России. Лучшие результаты на турнире показали спортсмены Дагестана, завоевавшие больше всех золотых медалей - три. Второе и третье места - у команд Карачаево-Черкесии и Ставропольского края соответственно. Золото нашей республике принесли Анзор Ионов (65 кг) и Мурат Джатдоев (125 кг)".





Это были двухдневные соревнования, которые проходили в Черкесске. Они состоялись в новом зале республиканской детско-юношеской школы олимпийского резерва. Напомним, что это самый крупный в Карачаево-Черкесии центр вольной борьбы, где активно занимаются 450 детей.





В соревнованиях принимали участие спортсмены старше 17 лет. У них есть спортивный разряд не ниже кандидата в мастера спорта.





Борцам, которые одержали победу в своих весовых категориях, присвоят звание мастера спорта России.





Напомним, что турнир по вольной борьбе "Мемориал защитников перевалов Кавказа" проводится в КЧР уже много лет, начиная с 1979 года.





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Т. Сокот



