Финка замышляла расстрелять не менее сорока человек в школе
Гражданка Финляндии готовила массовое убийство в стенах общеобразовательного учреждения. Молодая женщина, явно имеющая проблемы с психикой, планировала лишить жизни не менее 40 человек.
В Финляндии 11 ноября прошли первые судебные слушания по делу о подготовке массового расстрела в одной из школ Коккола, города в западной части скандинавской страны. В планировании этого преступления обвиняют молодую женщину. К счастью, неадекватную особу финские правоохранители арестовали еще до того, как она начала приводить свой план в действие.
О задержании преступницы, замышлявшей страшное злодеяние, финны узнали в сентябре. Ей инкриминируют подготовку тяжкого преступления, направленного против жизни и здоровья людей, а также преступления, связанные с огнестрельным оружием и наркотиками. Еще двух человек подозревают в пособничестве данной особе при подготовке преступления.
Прокурор требует для подсудимой тюремного заключения. Финка в свою очередь собственную вину упорно отрицает.
Задержанная гражданка заявила, что на массовое убийство ее «вдохновили» трагические события 2007 года, произошедшие в лицее финского городка Йокела. Тогда 18-летний ученик устроил кровавую драму в учебном заведении, застрелив из пистолета восьмерых человек, после чего пустил пулю себе в голову.
Текст: Е. Скобелева