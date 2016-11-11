Финка замышляла расстрелять не менее сорока человек в школе

В Финляндии 11 ноября прошли первые судебные слушания по делу о подготовке массового расстрела в одной из школ Коккола, города в западной части скандинавской страны. В планировании этого преступления обвиняют молодую женщину. К счастью, неадекватную особу финские правоохранители арестовали еще до того, как она начала приводить свой план в действие.

О задержании преступницы, замышлявшей страшное злодеяние, финны узнали в сентябре. Ей инкриминируют подготовку тяжкого преступления, направленного против жизни и здоровья людей, а также преступления, связанные с огнестрельным оружием и наркотиками. Еще двух человек подозревают в пособничестве данной особе при подготовке преступления.



Прокурор требует для подсудимой тюремного заключения. Финка в свою очередь собственную вину упорно отрицает.

Задержанная гражданка заявила, что на массовое убийство ее «вдохновили» трагические события 2007 года, произошедшие в лицее финского городка Йокела. Тогда 18-летний ученик устроил кровавую драму в учебном заведении, застрелив из пистолета восьмерых человек, после чего пустил пулю себе в голову.

Текст: Е. Скобелева