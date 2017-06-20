Телескопом Kepler было обнаружено 219 новых кандидатов в экзопланеты

Речь идет о космическом телескопе Kepler. Им было обнаружено 219 новых планет-кандидатов в экзопланеты. Обратим внимание, что 10 из них размером схожи с Землей. Они могут обладать условиями, которые вполне подходят для жизни. Эта информация представлена в пресс-релизе NASA.



Текст сообщения носит следующий характер: - "Команда космического телескопа Kepler опубликовала каталог, в котором представлены 219 новых объектов-кандидатов в экзопланеты, 10 из которые по размеру схожи с Землей и находятся в "зоне жизни", то есть на таком расстоянии от звезды, где вода может находиться в жидком виде на поверхности планеты".





Обратим внимание, что всего в каталоге Kepler 4 тыс. 034 объектов. Для 2 тыс. 335 подтвердили статус планет. Приблизительно 30 из них по размеру очень схожи с Землей. Они находятся в "зоне жизни".





Несколько слов о космическом телескоп Kepler. Его запустили в марте 2009 года. Он обращается вокруг Солнца с периодом в 372,5 дней. Что касается задачи телескопа – это наблюдение за светом приблизительно 150 тыс. звезд. Это необходимо для того, чтобы отследить тот момент, когда звезда "мигнет". Объясним, что же это означает. Этот маневр говорит о том, что между ней и телескопом прошло небесное тело, может быть это была и планета.





NASA надеется, что Kepler проработает на орбите еще как минимум пару лет. Дальше "охоту за планетами" продолжит космический телескоп имени Джеймса Уэбба. Это новый аппарат. Он назван в честь руководителя программы "Аполлон". Последняя позволила человеку побывать на Луне. Он скорее всего отправиться на орбиту в 2018 году.





Текст: Т. Сокот



