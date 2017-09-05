Официально: Кейт Миддлтон таки беременна третьим ребенком

В «Твиттере» Кенсингтонского дворца появилось официальное объявление о том, что принц Вильям и его жена станут родителями в третий раз. «Герцог и герцогиня Кембриджские очень счастливы объявить, что ждут третьего малыша», – сказано в заявлении.



Также уточняется, что Кейт, как и во время предыдущих двух беременностей, страдает от токсикоза, а поэтому не сможет в ближайшее время появляться на светских мероприятиях.

Не успел мир услышать новость об очередной беременности Миддлтон, как букмекеры стали принимать ставки на имя будущего принца или принцессы.

Не обошлось тут и без курьезов. Кто-то решил подшутить над монаршей парой и создал петицию, чтобы королевского наследника, который должен появиться на свет, назвали Brexit – в честь исторического референдума, в ходе котрого британцы проголосовали за выход из состава Евросоюза. Но вряд ли Уильям и Кетрин нарекут так своего младенца.

Напомним, у пары уже подрастают пятилетний сын Джордж и двухлетняя дочь Шарлотта. А слухи о возможной третьей беременности Кейт Миддлтон появились в конце августа. Тогда таблоиды писали о том, что жена принца Уильяма была доставлена в больницу с сильнейшим токсикозом.

Текст: Е. Скобелева