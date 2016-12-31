Трамп поблагодарил Путина за то, что тот не принял ответного шага после изгнания из США российских дипломатов

Будущий президент Америки Дональд Трамп, который официально ступит в должность 20 января 2017-го, высоко оценил дипломатический жест главы РФ Владимира Путина, который не стал вводить ответных санкций после решения Белого дома выдворить с территории США 35 российских дипломатов. Путин намеренно не стал мстить Обаме: все сотрудники дипучреждений США в России остаются на своих постах, никто депортировать американских дипломатов не собирается.



В своем микроблоге в «Твиттере» Дональд Трамп написал, что решение Путина не отвечать на санкции уходящей Администрации Президента США является «отличным ходом». Также политик добавил, что всегда знал о том, что российский лидер «очень умен».

Как известно, в четверг, 29 декабря, Белый дом ввел санкции в отношении списка российских организации и уведомил 35 сотрудников дипломатических представительст РФ в США о том, что они объявлены персонами нон грата и обязаны покинуть Штаты в течении ближайших 72 часов вместе с семьями. В «черный список» вошли три с половиной десятка сотрудников посольства РФ в Вашингтоне и генконсульства РФ в Сан-Франциско.

Российское внешнеполитическое ведомство рекомендовало главе РФ поступить аналогичным образом и жестко ответить Вашингтону, указав американским дипломатам, работающим в России, на чемоданы и аэропорт. Но Путин решил не трогать американцев и отмети, что право на ответный ход за Кремлем остается, но действовать российские власти будут, уже исходя из политики новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Ранее победивший в президентской гонке в США республиканец Дональд Трамп не раз заявлял о своих намерениях наконец нормализовать американо-российские отношения. В команде Трампа последние действия Белого дома, больше похожие на агонию, считают попыткой Обамы «загнать Трампа в угол» и определить дальнейшую его политику в российском векторе.

Текст: Е. Скобелева