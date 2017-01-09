Пожар в ангаре на юго-западе Москвы удалось локализовать
09.01.2017 11:31 / Происшествия / Прочли: 132 человек
Пострадавшие в результате случившегося отсутствуют.
Что касается пожара в металлическом ангаре, что случился на юго-западе Москвы, он оказался локализован на площади 750 квадратных метров. В результате случившегося инцидента пострадавшие отсутствуют. Это сообщение пресс-службы столичного главка МЧС.
Несколько слов о самом происшествии. Ангар загорелся рядом со станцией метро Профсоюзная. Здесь по предварительным данным размещена автомойка.
В пресс-службе сообщили, что "одноэтажный металлический ангар размером 50 на 15 метров горит на улице Кржижановского, на месте ЧП работают несколько пожарно-спасательных подразделений. Пожар локализован, его площадь составляет 750 квадратных метров, пострадавших не выявлено".
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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