На востоке Ливии разбился истребитель МиГ-21 ВВС

Согласно обнародованным данным главного командования ВС, МиГ-21 потерпел катастрофу. Причина случившегося – техническая неисправность. Трагедия произошла в районе города Тобрук, рядом с границей с Египтом.







Известно, что управлял истребителем командующий расположенной в этом же районе авиабазы бригадный генерал Салех Мухаммед Джауда. К сожалению, он не смог вовремя катапультироваться, поэтому погиб.





О генерале известно следующее: он наносил удары по позициям боевиков "Совета шуры моджахедов Дерны". Это базирующаяся в этом городе группировка, которая связана с "Аль-Каидой".





Напомним, что несколько дней назад лояльные восточным властям Ливии армейские части, которыми командовал фельдмаршал Халифы Хафтара, было начато наступление на позиции радикалов. Последние расположены на побережье Средиземного моря Дерне. К этому времени уже удалось занять ряд стратегических районов.





Кстати, на протяжении последних месяцев силы ЛНА, ведущие борьбу против радикальных группировок одновременно на нескольких фронтах, потеряли несколько летательных аппаратов. Так, полторы недели назад, 18 марта, МиГ-21 сбили в Бенгази. Что касается пилота, тот успел катапультироваться. В феврале во время боевого задания, центральная часть страны, в результате крушения вертолета Ми-35 погибли трое военных.









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Т. Сокот



