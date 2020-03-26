Коронавирус: Сенат США принял законопроект о помощи при бедствиях на $ 2 трлн
26.03.2020 12:47 / Общество / Прочли: 315 человек
Сенат США принял законопроект о помощи в борьбе с коронавирусом на сумму 2 трлн долларов (1,7 трлн фунтов стерлингов). Это крупнейший экономический стимул в истории США.
Голосование отложили в последнюю минуту. Оно касалось сенаторов-республиканцев и демократов по поводу пособий по безработице.
План включает прямые выплаты в размере 1200 долл. США большинству взрослых американцев и помощь малым предприятиям в оплате труда работников.
Смертность от коронавируса в США составляет около 1000, а подтвержденных инфекций - около 70 000.
Более 21 000 человек с коронавирусом умерли по всему миру с момента его появления в китайской провинции Хубэй в декабре, а число инфекций приближается к полумиллиону.
Южная Европа в настоящее время является центром пандемии: Италия и Испания ежедневно регистрируют сотни новых смертей.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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