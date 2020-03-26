Коронавирус: Сенат США принял законопроект о помощи при бедствиях на $ 2 трлн

Голосование отложили в последнюю минуту. Оно касалось сенаторов-республиканцев и демократов по поводу пособий по безработице.



План включает прямые выплаты в размере 1200 долл. США большинству взрослых американцев и помощь малым предприятиям в оплате труда работников.

Смертность от коронавируса в США составляет около 1000, а подтвержденных инфекций - около 70 000.

Более 21 000 человек с коронавирусом умерли по всему миру с момента его появления в китайской провинции Хубэй в декабре, а число инфекций приближается к полумиллиону.

Южная Европа в настоящее время является центром пандемии: Италия и Испания ежедневно регистрируют сотни новых смертей.

Текст: Т. Сокот



