Ситуационно-аналитический центр Минэнерго: под Владимиром произошел прорыв газопровода

Представители ситуационно-аналитического центра Минэнерго проинформировали общественность о том, что во Владимирской области, в пределах 1,5 километров от населенного пункта Адино прорвало магистральный газопровод.



В результате видно было видно столб пламени. Он практически поднялся на 20 метров. Однако, в результате этого инцидента не пострадал ни один человек.

Исходя из обстоятельств специалисты перекрыли газ и ждут. Они ждали, когда выгорят его остатки.

Текст: Т. Сокот



