Паспорт гражданина РФ и водительские права будут выдавать МФЦ
Многофункциональные центры (МФЦ) по оказанию госуслуг в режиме "одного окна" будут выдавать российские внутренние паспорта. Эта государственная услуга, ранее осуществляемая только МВД, теперь становится обязательной для МФЦ, - указано в постановлении правительства. Документ был принят 18 ноября.
Сейчас в таких центрах только принимают документы и фотографии граждан для получения или замены паспортов. Кабмин в мае 2014 года утвердил перечень госуслуг, оказываемых МФЦ в порядке эксперимента: выдача и замена паспортов гражданина РФ, заграничных паспортов, в том числе с электронными носителями информации, проведение экзаменов на право управления автомобилями и выдача водительских удостоверений.
С 1 февраля 2017-го все эти услуги включены в перечень тех,
которые предоставляются по принципу "одного окна" в многофункциональных
центрах.
Текст: Е.Скобелева