Паспорт гражданина РФ и водительские права будут выдавать МФЦ

Сейчас в таких центрах только принимают документы и фотографии граждан для получения или замены паспортов. Кабмин в мае 2014 года утвердил перечень госуслуг, оказываемых МФЦ в порядке эксперимента: выдача и замена паспортов гражданина РФ, заграничных паспортов, в том числе с электронными носителями информации, проведение экзаменов на право управления автомобилями и выдача водительских удостоверений.

С 1 февраля 2017-го все эти услуги включены в перечень тех, которые предоставляются по принципу "одного окна" в многофункциональных центрах.

Текст: Е.Скобелева