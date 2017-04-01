На востоке Ливии разбился истребитель МиГ-21 ВВС

Речь идет о самолете ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА), который разбился на востоке страны.







Главное командование ВС сообщило, что МиГ-21 потерпел катастрофу по причине технической неисправности, район города Тобрук рядом с границей с Египтом.





Известно, что управлял истребителем командующий расположенной в том же районе авиабазы бригадный генерал Салех Мухаммед Джауда. Ему так и не удалось катапультироваться, он погиб.





Несколько слов о действиях генерала. Он наносил удары по позициям боевиков "Совета шуры моджахедов Дерны". Напомним, что это базирующаяся в этом городе группировка, которая связана с "Аль-Каидой".





Не так давно лояльные восточным властям Ливии армейские части, которыми командовал фельдмаршал Халифы Хафтара, начали наступать на позиции радикалов. Это произошло в расположенной на побережье Средиземного моря Дерне. Они успели занять несколько стратегических районов на подступах к ней.





Напомним, что за последние месяцы силы ЛНА, ведущие борьбу против радикальных группировок сразу на нескольких фронтах, успели потерять сразу несколько летательных аппаратов. Так, 18 марта МиГ-21 сбили в Бенгази. Тогда пилот успел катапультироваться. Еще одно подобное происшествие произошло в феврале во время боевого задания, центральная часть страны. Тогда в ходе крушения вертолета Ми-35, погибли трое военных.









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Т. Сокот



