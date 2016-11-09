Клинтон признала победу Трампа в выборах

Новость о том, что на выборах президента США победу одержал выдвиженец Республиканской партии, миллиардер Дональд Трамп, мировые СМИ сообщили еще сегодняшним утром. Согласно последним подсчетам, республиканец Трамп получил голоса 289 членов коллегии выборщиков при необходимых 270. Его соперница, член Демократической партии Клинтон собрала 218 голосов. Проигравшая сторона с того момента, как стал очевидным триумф оппонента, хранила молчание, очевидно, пытаясь прийти в себя после поражения. И вот наконец госпожа Клинтон собралась с силами, поздравила Дональда Трампа с победой и обратилась к своим союзникам.

Кандидат от демократов предложила избранному президентом США Дональду Трампу вместе трудиться во благо родины и выразила надежду, что из него получится успешный глава государства. «Прошлой ночью я поздравила Дональда Трампа с победой и предложила работать с ним на благо нашей страны. Я хочу верить, что он станет успешным президентом», – сказала Хиллари Клинтон.

Также демократка принесла извинения своим приверженцам за то, что проиграла президентскую гонку. «Я понимаю, как вам больно, ведь так же больно мне самой», – сказала Клинтон.

По мнению госпожи Клинтон, результаты выборов в США продемонстрировали, что разногласия в американском обществе оказались более глубокими, чем предполагалось, заключила кандидат от демократов.

Текст: Е. Скобелева