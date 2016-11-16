Над Торонто авиалайнер чуть не столкнулся с дроном

Два человека ранены в результате маневров, благодаря которым пилоты авиалайнера избежали столкновения с дроном в небе над Торонто.



Об инциденте в СМИ представлена следующая информация: - он произошел за несколько десятков километров до аэропорта Билли Бишопа на высоте приблизительно 2,7 км.





Очень хорошо среагировали пилоты лайнера Bombardier Q400, который принадлежит канадской авиакомпании Porter Airlines. Они смогли избежать столкновения с неопознанным, скорее всего беспилотным летательным аппаратом (БПЛА).





В СМИ обнародовано заявление компании. В нем сказано, что на борту лайнера находились 54 пассажира, а также члены команды воздушного судна.





В результате маневров травмированы две стюардессы. Их сразу после приземления госпитализировали. К этому времени они уже покинули медучреждение.





Происшествие прокомментировали в Porter Airlines. Здесь сообщили, что пилоты обнаружили неопознанный БПЛА практически рядом с самолетом во время снижения. В компании сообщили, что "ими было принято решение совершить маневр. В итоге контакта между беспилотником и лайнером не было".





В настоящий момент канадский Совет по транспортной безопасности начали расследовать случившееся.





Текст:

Т. Сокот



