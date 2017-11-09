Шоу-бизнес В мире Наука Музыка Кино Спорт Автомобили Общество Криминал Финансы Интернет Экономика Происшествия Политика Новости
Чарли Шина обвиняют в растлении 13-летнего мальчика

Рейтинг: 2.3/5 (3 голосов)

Чарли Шина обвиняют в растлении 13-летнего мальчика

09.11.2017 18:21 / Кино / Прочли: 500 человек

Американскому актеру в вину вменяют секс с несовершеннолетним актером во время сьемок фильма.

В центре сексуального скандала оказалась очередная голливудская звезда мировой величины. В этот раз в опале оказался актер Чарли Шин, о котором СМИ выведали, что он без малого тридцать лет назад склонил вступить с ним в половую связь подростка. Причем происходило это во время сьемок фильма, в котором оба исполняли главные роли.

Выяснилось, что еще в 1986 году, во время сьемок кинокартины «Лукас», 19-летний на тот момент Чарли склонил к сексу с ним своего несовершеннолетнего коллегу по съемочной площадке Коре Хэйма, которому тогда было всего-навсего 13.

О растлении малолетнего почти тридцатилетней давности заявил друг Хэйма, ныне покойного, Доминик Браш. Сам Кори, страдавший до конца своих дней наркотической зависимостью, по понятным причинам никогда уже не сможет ни опровергнуть, ни подтвердить эти слова. Актер скончался в возрасте 38 лет в 2010 году от пневмонии. 

По словам Браша, Хэйм сам рассказал ему о том, что произошло между ним и Шином. «Он сказал, что они с Шином покурили травки и занялись сексом. Кори рассказывал, что у них был анальный секс. После того. Что случилось, поведал мне Хэйм, Шин стал к нему относиться очень холодно и отстраненно. А когда Кори хотел еще раз пошалить с ним, Чарли это оказалось неинтересно», – поведал всему миру эту историю Браш, который также является актером.

Впрочем, спустя несколько лет интим между Шином и Хэймом повторился. Но от этого сексуального контакта, как рассказал Кори другу, особого удовольствия он не получил и наконец осознал, что Шин – неудачник.

Отметим, что еще один актер, Кори Фельдман, описал в своих мемуарах, как, еще будучи мальчишками, он с Кори Хэймом не единожды подвергались сексуальному надругательству со стороны своих более взрослых или совсем уже взрослых коллег по киношному цеху. В своей книжке Фельдман не раскрывал имена своих обидчиков, маститых ныне фигур американской киноиндустрии, но в октябре пообещал в своем «Твиттере», что всеми силами будет добиваться того, чтобы эти личности оказались на скамье подсудимых.

По словам актера, речь идет о «некоторых самых богатых и самых влиятельных нынче людях» в кинобизнесе. Фельдман даже запустил кампанию по сбору средств на создание автобиографического фильма, чтобы поведать всему миру о том, что творится за кулисами киноиндустрии.

Тем временем официальный представитель Чарли Шина от имени звезды «Горячих голов» и «Двух с половиной человек» прокомментировал заявление, сделанное Брашем. «Мистер Шин категорически опровергает эти слова», – сказал пресс-секретарь актера.

Напомним, в 2015 году Чарли Шин открыто признался, что он является носителем ВИЧ-инфекции. А о том, что у любвеобильного артиста был секс не только с множеством женщин, но и с представителями своего пола, американская желтая пресса гудела давно. Впрочем, поговаривали, Шин никогда не скупился на деньги, чтобы «заминать» подобные скандалы.

Текст: Е. Скобелева 

Комментарии
Ваше имя
Комментарий
Captcha

 Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Россия 1 ТНТ СТС ТВ Центр (ТВЦ) REN TV ОРТ (Первый Канал)
все телеканалы
Последние новости
Эксклюзивные кадры: в подмосковном храме обвенчались Галкин и Пугачева Эксклюзивные кадры: в подмосковном храме обвенчались Галкин и Пугачева
18.11.2017 16:15 / Шоу-бизнес / Видео
Галкин поделился своими мыслями, почему он принял решение обвенчаться именно сейчас с Пугачевой. ...
Происшествие в Ростове-на-Дону: легковушка врезалась в маршрутку Происшествие в Ростове-на-Дону: легковушка врезалась в маршрутку
18.11.2017 15:14 / Происшествия
В Ростове-на-Дону произошло следующее происшествие: в маршрутку врезалась легковушка. В результате этой аварии...
Вынуждено приземлился вертолет с президентом Аргентины на борту Вынуждено приземлился вертолет с президентом Аргентины на борту
18.11.2017 14:31 / Происшествия
Воздушное судно, на борту которого находился президент Аргентины, совершил вынужденную посадку. Дальше сотрудн...
Непогода в Приморье: по причине снегопада ограничено оказалось движение междугородних автобусовНепогода в Приморье: по причине снегопада ограничено оказалось движение междугородних автобусов
18.11.2017 14:09 / Происшествия
В Приморском крае непогода, поэтому принято решение отменить более двух десятков рейсов междугородних автобусо...
Саудовская Аравия приняла решение отозвать своего посла в Германии с целью консультацийСаудовская Аравия приняла решение отозвать своего посла в Германии с целью консультаций
18.11.2017 14:01 / В мире
Саудовские СМИ проинформировали общественность, ссылаясь на Министерство иностранных дел, о том, что Эр-Рияд о...
В результате ДТП на трассе Москва-Петербург пострадали восемь человек В результате ДТП на трассе Москва-Петербург пострадали восемь человек
18.11.2017 12:44 / Происшествия
Пассажирский автобус Setra следовал из Санкт-Петербурга в Москву. Он врезался в грузовик Volvo, который стоял ...
Землетрясение, магнитуда которого 6,5, зафиксировано специалистами на западе КитаяЗемлетрясение, магнитуда которого 6,5, зафиксировано специалистами на западе Китая
18.11.2017 12:35 / Происшествия
Китайский сейсмологический центр зафиксировал подземные толчки, магнитуда которого составила 6,5. Сейсмологи с...
Авиапроисшествие: в Англии в небе столкнулись вертолет и самолетАвиапроисшествие: в Англии в небе столкнулись вертолет и самолет
17.11.2017 23:36 / Происшествия
В результате случившегося, погибли четыре человека....
Бой под Дамаском: сирийскими ВВС уничтожен полевой командир экстремистовБой под Дамаском: сирийскими ВВС уничтожен полевой командир экстремистов
17.11.2017 23:18 / Происшествия
Ликвидирован полевой командир экстремистской группировки "Фейлак ар-Рахман" Таир Кувейдар. ...
Удар в районе Аль-Букемаля нанесен российскими дальними бомбардировщиками Удар в районе Аль-Букемаля нанесен российскими дальними бомбардировщиками
17.11.2017 23:11 /
Российскими дальними бомбардировщиками Ту-22М3 вновь в Сирии нанесен удар по позициям террористов. В частности...

Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
 
Поиск архива
     
Look here: Howfacecare.com health for woman.
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар


© 2008-2017 «ЕВРОСМИ»
При цитировании материалов прямая гиперссылка на ЕВРОСМИ.RU обязательна.
О сайте | Реклама на сайте | Обратная связь
Rambler's Top100