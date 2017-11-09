Чарли Шина обвиняют в растлении 13-летнего мальчика

В центре сексуального скандала оказалась очередная голливудская звезда мировой величины. В этот раз в опале оказался актер Чарли Шин, о котором СМИ выведали, что он без малого тридцать лет назад склонил вступить с ним в половую связь подростка. Причем происходило это во время сьемок фильма, в котором оба исполняли главные роли.

Выяснилось, что еще в 1986 году, во время сьемок кинокартины «Лукас», 19-летний на тот момент Чарли склонил к сексу с ним своего несовершеннолетнего коллегу по съемочной площадке Коре Хэйма, которому тогда было всего-навсего 13.

О растлении малолетнего почти тридцатилетней давности заявил друг Хэйма, ныне покойного, Доминик Браш. Сам Кори, страдавший до конца своих дней наркотической зависимостью, по понятным причинам никогда уже не сможет ни опровергнуть, ни подтвердить эти слова. Актер скончался в возрасте 38 лет в 2010 году от пневмонии.

По словам Браша, Хэйм сам рассказал ему о том, что произошло между ним и Шином. «Он сказал, что они с Шином покурили травки и занялись сексом. Кори рассказывал, что у них был анальный секс. После того. Что случилось, поведал мне Хэйм, Шин стал к нему относиться очень холодно и отстраненно. А когда Кори хотел еще раз пошалить с ним, Чарли это оказалось неинтересно», – поведал всему миру эту историю Браш, который также является актером.

Впрочем, спустя несколько лет интим между Шином и Хэймом повторился. Но от этого сексуального контакта, как рассказал Кори другу, особого удовольствия он не получил и наконец осознал, что Шин – неудачник.

Отметим, что еще один актер, Кори Фельдман, описал в своих мемуарах, как, еще будучи мальчишками, он с Кори Хэймом не единожды подвергались сексуальному надругательству со стороны своих более взрослых или совсем уже взрослых коллег по киношному цеху. В своей книжке Фельдман не раскрывал имена своих обидчиков, маститых ныне фигур американской киноиндустрии, но в октябре пообещал в своем «Твиттере», что всеми силами будет добиваться того, чтобы эти личности оказались на скамье подсудимых.

По словам актера, речь идет о «некоторых самых богатых и самых влиятельных нынче людях» в кинобизнесе. Фельдман даже запустил кампанию по сбору средств на создание автобиографического фильма, чтобы поведать всему миру о том, что творится за кулисами киноиндустрии.

Тем временем официальный представитель Чарли Шина от имени звезды «Горячих голов» и «Двух с половиной человек» прокомментировал заявление, сделанное Брашем. «Мистер Шин категорически опровергает эти слова», – сказал пресс-секретарь актера.

Напомним, в 2015 году Чарли Шин открыто признался, что он является носителем ВИЧ-инфекции. А о том, что у любвеобильного артиста был секс не только с множеством женщин, но и с представителями своего пола, американская желтая пресса гудела давно. Впрочем, поговаривали, Шин никогда не скупился на деньги, чтобы «заминать» подобные скандалы.

Текст: Е. Скобелева