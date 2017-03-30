Смертельное селфи: две юные мексиканки погибли в попытке сделать удачный кадр

В который раз селфи в экстремальный условиях окончилось трагически. Две молодые мексиканки в погоне за лайками в соцсетях потеряли собственные жизни. Произошел инцидент в северном штате Чиуауа.

Подруги погибли, когда решили воплотить в жизнь «блестящую» идею – сделать эффектное совместное фото на фоне взлетно-посадочной полосы. 18-летняя студентка юрфака Ниция Мендоса со ее подружка 17-летняя школьница Кларисса Мокечо находились в конюшне, расположенной невдалеке от аэродрома.

Чтобы сделать снимок с интересного ракурса, девушки взобрались на крышу фургона, припаркованного возле взлетной полосы. И, увлеченный процессом фотографирования, не заметили приближающегося самолета. Пассажирский лайнер, который как раз пошел на взлет, задел подружек крылом, от полученных травм они обе погибли на месте происшествия. Как пишут местные СМИ, крыло воздушного судна буквально снесло девочкам головы...



Текст: Е. Скобелева