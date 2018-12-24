Последствия ДТП в Татарстане с участием фуры и легковушки: ранены 5 человек

Речь идет о крупном дорожно-транспортном происшествии, которое произошло с участием фуры и двух легковых автомобилей.



В результате случившегося травмированы пять человек. У них травмы различной степени тяжести. Их оперативно доставлены в больницы.

Обратим внимание, что состояние двоих пострадавших в этой аварии медики оценили как крайне тяжёлое. Да, еще один человек в крайне тяжёлом состоянии.

Полицейские заняты тем, что устанавливают причины и обстоятельства этого происшествия.

Текст: Т. Сокот



