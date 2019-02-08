Торги на Московской бирже: обвалился курс евро

Обратим внимание, что на днях в ходе торгов на Московской бирже курс рубля оказался следующим: он продемонстрировал рост по отношению к американскому доллару и единой европейской валюте.



В общем, на днях евро подешевел на 17 копеек. Он торговался на отметке 75,07 руб.

Однако, ранее тоже опустился курс. Он был до 74,99 руб.. Это составило минимум с 25 января.

Обратим внимание, что снизился и курс доллара. Он был до 65,35 руб.

Текст: Т. Сокот



