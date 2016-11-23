Депутаты предлагают переименовать столицу Казахстана в честь президента Назарбаева
Инициативная группа депутатов нижней палаты парламента Казахстана выступила с идеей переименовать столицу Астану в честь президента Нурсултана Назарбаева. Такое предложение депутаты озвучили на презентации в парламенте декларации «25-летие независимости Казахстана».
Так, депутат Каныш Султанов заявил, что Астана заслуживает носить имя первого президента республики. По его словам, «можно назвать столицу Нурсултан либо Назарбаев».
Депутат Владислав Косарев добавил, что
именно с действующим президентом неразрывно связан путь независимости Казахстана.
«Поэтому выдающаяся роль Нурсултана Абишевича в становлении и развитии
независимости страны должна быть отмечена в конституции государства», -
резюмировал Косарев.
Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев
прокомментировал эту инициативу. По его мнению, переименование Астаны в честь действующего
главы Казахстана не будет проявлением культа личности. Решение по этому поводу
должен принять сам президент. 76-летний Нурсултан Назарбаев занимает главный
пост в Казахстане с 1991 года.
Текст: Е. Скобелева