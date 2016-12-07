В Сирии от тяжелых ранений скончался российский полковник
Руслан Галицкий получил тяжелые ранения при обстреле боевиками оппозиции одного из жилых кварталов Алеппо. Как сообщили в Министерстве обороны России, военный скончался в госпитале, российские военные медики несколько суток боролись за его жизнь.
Офицер Галицкий был ранен в ходе артиллерийского обстрела
жилого квартала в западной части Алеппо. Погибший полковник – командир 5-й й
танковой бригады Восточного военного округа, в Сирии выполнял обязанности военного
советника. В Минобороны добавили, что офицер будет посмертно представлен к
государственной награде.
В начале года, 1 февраля, в Сирии также погиб российский
военный советник. Тогда воинский гарнизон обстреляли террористы
"Исламского государства". Имя погибшего не сообщалось.
На этой неделе в Сирии погибли две российские медсестры.
5 декабря боевики обстреляли мобильный госпиталь Минобороны РФ в Алеппо. В
результате прямого попадания мины в приемное отделение погибли военнослужащие-медики
Надежда Дураченко и Галина Михайлова. Детский
врач-педиатр Вадим Арсентьев был тяжело ранен, но выжил.
Текст: Е. Скобелева