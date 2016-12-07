В Сирии от тяжелых ранений скончался российский полковник

Офицер Галицкий был ранен в ходе артиллерийского обстрела жилого квартала в западной части Алеппо. Погибший полковник – командир 5-й й танковой бригады Восточного военного округа, в Сирии выполнял обязанности военного советника. В Минобороны добавили, что офицер будет посмертно представлен к государственной награде.



В начале года, 1 февраля, в Сирии также погиб российский военный советник. Тогда воинский гарнизон обстреляли террористы "Исламского государства". Имя погибшего не сообщалось.

На этой неделе в Сирии погибли две российские медсестры. 5 декабря боевики обстреляли мобильный госпиталь Минобороны РФ в Алеппо. В результате прямого попадания мины в приемное отделение погибли военнослужащие-медики Надежда Дураченко и Галина Михайлова. Детский врач-педиатр Вадим Арсентьев был тяжело ранен, но выжил.