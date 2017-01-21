В Москве устранили преступника, стрелявшего по "Лексусу" столичного бизнесмена

В столице полицией совместно с бойцами Россгвардии была проведена спецоперация по задержанию предполагаемого киллера, совершившего неудавшееся покушение на предпренимателя в прошлую среду. В ходе операции злоумышленник угрожал правоохранителям использовать против них боевую гранату и был застрелен сотрудниками полиции.

Происходило все это на Щелковском шоссе, где подозреваемого настигла погоня полицейских. Мужчина, предположительно наемный убийца, оказал правоохранителям при задержании отчаянное сопротивление, собирался подорвать гранату, вынудив блюстителей правопорядка открыть по нему огонь.

Напомним, в минувшую среду в центре столицы произошло покушение на местного предпренимателя. Бизнесмен, 46-летний мужчина, находился в салоне своего "Лексуса" на Шмитовском проезде, когда его машину начали расстреливать неизвестные в масках. Затем преступники скрылись внутри поджидавшего их микроавтобуса марки "Мерседес". Основной мотив нападения, по мнению следователей, — предпринимательская деятельность пострадавшего.

В настоящий момент на месте устранения предполагаемого киллера работает следственно-оперативная группа.

Текст: Е. Скобелева



