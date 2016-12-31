Трамп скандально поздравил своих недругов с Новым годом

Новоиспеченный глава Америки поздравил всех с наступившим Новым 2017-м годом. 45-й президент США Дональд Трамп, а по совместительтву миллиардер, написал несколько строк новогоднего поздравления в своем Twitter, посвятив их симпатикам и недругам.





"С Новым годом всех, включая моих многочисленных врагов и тех, кто боролся со мной и проиграл так, что теперь просто-напросто не знает, что делать", — не преминул случая триумфатор презиентской гонки в США поиздеваться над стороной, потерпевшей поражение.





Текст: Е. Скобелева