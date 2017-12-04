Массовое ДТП в курортной Паттайе в Таиланде: погибли два человека

Сегодня в результате массового ДТП в курортной Паттайе, Таиланд, погибли два человека, ранены оказались еще 15.







О происшествии известно следующее: - водитель легкового автомобиля не смог справиться с управлением. Он на большой скорости вылетел на встречную полосу, где и врезался в группу мотоциклистов.





В результате этой аварии на месте происшествия погибли сразу два человека. Остальные были доставлены в ближайшую больницу. У них ранения различной степени тяжести.





К сожалению, в числе пострадавших дети. Какая-либо информация об участии иностранных граждан в этом инциденте отсутствует.





Представители полиции заняты тем, что выясняют причины ДТП. Кстати, водитель, который допустил аварию, заявил, что он потерял контроль над транспортным средством. Это было связано с приступом эпилепсии.

Текст: Т. Сокот



