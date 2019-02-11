От Голливуда до Саудовской Аравии, от Леонардо Ди Каприо до Пэрис Хилтон: скандал, охвативший мир

Завтра, 12 февраля, прокуроры Малайзии начнут распутывать некоторые из них. В основном, это касается тех. событий, когда бывший премьер-министр страны Наджиб Разак предстанет перед судом. Напомним, что его обвиняют в злоупотреблении властью, преступном нарушении доверия и отмывании денег.



Другие предполагаемые участники скандала - международный финансист Джо Лоу (он главный), до сих пор остаются на свободе, вне досягаемости Малайзийских и американских властей.

Развивался скандал следующим образом: в начале 2009 года Наджиб, в течение нескольких недель после своего премьерства, распорядился создать Государственный инвестиционный фонд первоначально стоимостью 1,2 миллиарда долларов. Позже он был переименован. Его заявленная цель состояла в том, чтобы возглавить "рыночные инициативы, направленные на оказание правительству помощи в продвижении Малайзии как развитого высококонкурентного, устойчивого государства".

Американские прокуроры говорять, что Наджиб якобы присвоил огромную сумму денег (более 3,5 миллиардов долларов) в течение шести лет. Позже швейцарские прокуроры оценили эту цифру в более чем 4 миллиарда долларов. В этом и нужно разобраться.

Текст: Т. Сокот



