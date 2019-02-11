От Голливуда до Саудовской Аравии, от Леонардо Ди Каприо до Пэрис Хилтон: скандал, охвативший мир
11.02.2019 11:40 / Происшествия / Прочли: 281 человек
Это скандал окрашивают сочные детали, он касается знаменитостей и насыщен паутиной запутанной информации.
Завтра, 12 февраля, прокуроры Малайзии начнут распутывать некоторые из них. В основном, это касается тех. событий, когда бывший премьер-министр страны Наджиб Разак предстанет перед судом. Напомним, что его обвиняют в злоупотреблении властью, преступном нарушении доверия и отмывании денег.
Другие предполагаемые участники скандала - международный финансист Джо Лоу (он главный), до сих пор остаются на свободе, вне досягаемости Малайзийских и американских властей.
Развивался скандал следующим образом: в начале 2009 года Наджиб, в течение нескольких недель после своего премьерства, распорядился создать Государственный инвестиционный фонд первоначально стоимостью 1,2 миллиарда долларов. Позже он был переименован. Его заявленная цель состояла в том, чтобы возглавить "рыночные инициативы, направленные на оказание правительству помощи в продвижении Малайзии как развитого высококонкурентного, устойчивого государства".
Американские прокуроры говорять, что Наджиб якобы присвоил огромную сумму денег (более 3,5 миллиардов долларов) в течение шести лет. Позже швейцарские прокуроры оценили эту цифру в более чем 4 миллиарда долларов. В этом и нужно разобраться.
Текст: Т. Сокот
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Как открыть индивидуальный инвестиционный счет?
25.02.2019 19:25 / ОбществоИндивидуальный инвестиционный счет – это вид брокерского счета с налоговыми льготами, который позволяет инвест...
Саммит Трамп-Ким: что думают северокорейские перебежчики
25.02.2019 17:18 / ПолитикаБольшинство не удивлены столь быстро меняющимся образом северокорейского лидера Ким Чен Ына....
НАСА об отказе от доставки на МКС российского телескопа
25.02.2019 17:10 / НаукаТелескоп позволяет тщательно изучать космические лучи предельно высоких энергий. Его планируют отправлять на М...
В цене упала нефть
25.02.2019 16:57 / ЭкономикаПричина: сложности в американо-китайских переговорах....
Употребление двух или более диетических напитков в день связано с высоким риском инсульта, инфарктов
25.02.2019 16:52 / ПроисшествияЕще одна плохая новость для любителей диетической соды: употребление двух или более искусственно подслащенных ...
Бангладешский угонщик самолета застрелен спецназовцами
25.02.2019 16:33 / ПроисшествияБангладешские сотрудники безопасности стоят на страже возле самолета Бангладеш Биман, направлявшегося в Дубай,...
Бизнесмен-миллиардер Ричард Брэнсон надеется, что концерт убедит венесуэльских военных открыть границу
25.02.2019 16:27 / ПроисшествияБизнесмен-миллиардер Ричард Брэнсон говорит, что надеется, что концерт, который он планирует, вдохновит собрат...
Японские власти о создании антикризисного штаба по причине вторжения китайского корабля
25.02.2019 16:26 / ПроисшествияВ канцелярии главы японского правительства активно работает штаб кризисного реагирования. ...
Иранцы платят за санкции США своим здоровцем
25.02.2019 16:15 / ОбществоРечь идет о следующем инциденте: всего было только два часа, чтобы спасти жизнь своего ребенка. Али мчался по ...
Около Курил произошли 11 землетрясений – Единая Геофизическая служба РАН
25.02.2019 16:14 / ПроисшествияНа днях у берегов Курильских островов, Тихий океан, произошли 11 землетрясений....
Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар