О последствиях коронавируса в мире
27.04.2020 09:13 / Общество / Прочли: 689 человек
Испания - европейская страна с самым высоким числом смертей после Италии - сообщила о своем самом низком ежедневном числе смертельных случаев за более чем пять недель в воскресенье с 288 новыми смертельными случаями. В воскресенье дети могли выходить на улицу впервые за шесть недель.
В Швейцарии садовые центры и парикмахерские откроют свои двери в понедельник, а через две недели школы и магазины будут продавать товары, кроме продуктов питания.
Но собрания более пяти человек остаются запрещенными до 8 июня, и неясно, когда бары и рестораны разрешат открыть.
В соседней Германии маски для лица стали обязательными в общественном транспорте. Новые правила создали огромный спрос на продукт и, как следствие, растущий дефицит, поэтому правительство планирует производить миллионы масок в Германии.
Тем временем премьер-министр Великобритании Борис Джонсон возвращается на работу в понедельник, после выздоровления от вируса. Джонсон провел неделю в больнице, в том числе три ночи в отделении интенсивной терапии, после того как его госпитализировали 5 апреля.
В США, где было подтверждено более 54 000 случаев смерти и более 940 000 случаев, Теннесси, Колорадо и Монтана присоединились к четырем другим штатам, позволив возобновить деятельность определенных предприятий.
Восемь штатов во главе с губернаторами-республиканцами - Арканзас, Айова, Небраска, Северная Дакота, Оклахома, Южная Дакота, Юта и Вайоминг - никогда не издавали обязательных приказов на дому.
В воскресенье второй день подряд в Белом доме не проводился брифинг по коронавирусу. И в серии твитов президент Дональд Трамп утверждал, что его искажали средства массовой информации, и ему не дали должного за его работу.
Президент подвергся резкой критике после того, как на брифинге в четверг предположил, что дезинфицирующее средство потенциально может быть использовано для лечения вируса. Позже он сказал, что пошутил.
Текст: Т. Сокот
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
С чем носить грубые босоножки: лето 2020?
20.05.2020 19:33 / ОбществоНесколько лет подряд грубые босоножки становятся любимой летней обувью многих модниц. ...
Бойцов из ЧВК «Вагнера» назвали современными российскими героями
20.05.2020 18:08 / ОбществоВостоковед Игорь Дмитриев и депутат Мосгордумы Андрей Медведев объяснили пользователям Сети, почему бойцов ЧВК...
О новой аварии на Троицком водопроводе: она лишила воды 160 тысяч жителей
19.05.2020 17:11 / ПроисшествияЭта авария случилась на Троицком групповом водопроводе. ...
Коронавирус: глобальный толчок для расследования ответа Covid-19
19.05.2020 14:58 / ОбществоДоктор Тедрос и ВОЗ столкнулись с критикой за то, что они справились с пандемией....
Китай планирует снизить пошлины на более 850 видов товаров
В ходе строительства Крымского моста обнаружили более миллиона артефактов
19.05.2020 14:50 / НаукаБолее миллиона артефактов, из которых приблизительно сотни тысяч представляют научную ценность, обнаружили арх...
Диетолог рассказала об опасности питья минеральной воды
19.05.2020 14:45 / ОбществоДиетолог Елена Соломатина проинформировала общественность, что что есть категории людей, которым лучше избегат...
Правительство ожидает, что подорожают в 2020 году иномарки
19.05.2020 14:43 / ОбществоВице-премьер Дмитрий Козак заявил, что в 2020 году импортируемые в Россию автомобили подорожают. ...
О том, что производители отказались отвечать за работу электроники с российским ПО
19.05.2020 14:32 / ЭкономикаАссоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) не была согл...
Коронавирус: на станциях введены меры по борьбе с толпой
19.05.2020 14:30 / ОбществоНовые меры были введены в поездах и на станциях на фоне опасений, что больше людей могут использовать обществе...
Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар