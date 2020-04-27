О последствиях коронавируса в мире

В Швейцарии садовые центры и парикмахерские откроют свои двери в понедельник, а через две недели школы и магазины будут продавать товары, кроме продуктов питания.



Но собрания более пяти человек остаются запрещенными до 8 июня, и неясно, когда бары и рестораны разрешат открыть.

В соседней Германии маски для лица стали обязательными в общественном транспорте. Новые правила создали огромный спрос на продукт и, как следствие, растущий дефицит, поэтому правительство планирует производить миллионы масок в Германии.

Тем временем премьер-министр Великобритании Борис Джонсон возвращается на работу в понедельник, после выздоровления от вируса. Джонсон провел неделю в больнице, в том числе три ночи в отделении интенсивной терапии, после того как его госпитализировали 5 апреля.

В США, где было подтверждено более 54 000 случаев смерти и более 940 000 случаев, Теннесси, Колорадо и Монтана присоединились к четырем другим штатам, позволив возобновить деятельность определенных предприятий.

Восемь штатов во главе с губернаторами-республиканцами - Арканзас, Айова, Небраска, Северная Дакота, Оклахома, Южная Дакота, Юта и Вайоминг - никогда не издавали обязательных приказов на дому.

В воскресенье второй день подряд в Белом доме не проводился брифинг по коронавирусу. И в серии твитов президент Дональд Трамп утверждал, что его искажали средства массовой информации, и ему не дали должного за его работу.

Президент подвергся резкой критике после того, как на брифинге в четверг предположил, что дезинфицирующее средство потенциально может быть использовано для лечения вируса. Позже он сказал, что пошутил.





Текст: Т. Сокот



