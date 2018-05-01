Более 30 китайских туристов в числе погибших в ДТП в Северной Корее

Официальный представитель МИД КНР Лу Кана обратил внимание общественности на тот момент, что это ДТП стало причиной гибели четырех граждан Северной Кореи.







В СМИ по этому поводу представлена следующая информация: "…..посольство КНР в Пхеньяне на основе полученной от северокорейской стороны информации сообщило, что на автомобильной дороге, идущей вдоль Желтого моря, произошло тяжелое дорожное происшествие, в результате погибло много китайских туристов".





На место происшествия выехали представители посольства Китая, а также сотрудники МИД Северной Кореи.





Текст: Т. Сокот



