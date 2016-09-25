Землетрясение, магнитуда которого составила 6,9, произошло в 99 км от архипелага Фиджи

Землетрясение, магнитуда которого 6,9, произошло в Тихом океане в пределах 99 км от острова Ндой. Напомним, что последний входит в состав архипелага Фиджи. Это данные Геологической службы США.



Что касается эпицентра подземных толчков, он расположился в 394 км на юго-восток от столицы Республики Фиджи - города Сува. Население здесь превышает 77 тыс. человек. Что касается очага стихии, он залег на глубине 596 км.





Незадолго до этого в том же регионе специалистами зафиксировано еще одно сильное землетрясение. Его магнитуда составила 6,4. Что касается его эпицентра. он находился в 125 км на запад от берегов островного государства Тонга. Очаг землетрясения залег на глубине 183 км.





Какая-либо информация об угрозе возникновения цунами отсутствует.









Текст:

Т. Сокот



