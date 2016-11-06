В Вене горела крыша здания парламента Австрии

На днях горела крыша здания австрийского парламента в Вене. Возгорание прокомментировали в пожарной службе города. Здесь сообщили, что пожар смогли потушить лишь час спустя после возгорания.















Пожарные информируют, что в настоящий момент ситуация нормализовалась.





Сотрудники пожарной охраны тщательно обследовали здание парламента, в том числе и чердачное помещение на предмет скрытого горения.





Сейчас еще сложно говорить о причинах возникновения огня. Их должны выяснить в процессе исследования всех обстоятельств инцидента. Это мнение сотрудников противопожарной службы.





На место ЧП бороться с огнем выехали порядка 70 спасателей и 17 пожарных машин.





В результате инцидента пострадавшие отсутствуют.





Текст:

Т. Сокот



