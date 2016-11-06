В Вене горела крыша здания парламента Австрии
06.11.2016 17:48 / Происшествия / Прочли: 93 человек
В Вене был пожар: горела крыша здания парламента. Пожарные потушили огонь лишь спустя час после возгорания.
На днях горела крыша здания австрийского парламента в Вене. Возгорание прокомментировали в пожарной службе города. Здесь сообщили, что пожар смогли потушить лишь час спустя после возгорания.
Пожарные информируют, что в настоящий момент ситуация нормализовалась.
Сотрудники пожарной охраны тщательно обследовали здание парламента, в том числе и чердачное помещение на предмет скрытого горения.
Сейчас еще сложно говорить о причинах возникновения огня. Их должны выяснить в процессе исследования всех обстоятельств инцидента. Это мнение сотрудников противопожарной службы.
На место ЧП бороться с огнем выехали порядка 70 спасателей и 17 пожарных машин.
В результате инцидента пострадавшие отсутствуют.
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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