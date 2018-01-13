В том районе, где между собой столкнулись танкер и сухогруз, Восточно-Китайское море, нашли два тела

Обратим внимание на то, что в районе поисков установилась достаточно плохая погода, но поиски пропавших без вести продолжаются дальше.



Напомним, что перевозивший 140 тысяч тонн газового конденсата танкер столкнулся с гонконгским сухогрузом. Это случилось 6 января. После столкновения судно загорелось.

В числе пропавших без вести числятся члены экипажа танкера. Всего 32 человека.





Текст: Т. Сокот



