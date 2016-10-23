В Подмосковье пьяный порешил приятеля шампуром

Сотрудники правоохранительных органов заключили подозреваемого под стражу. Относительно него возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, в ночь на 22 октября между мужчинами вспыхнул спор, в ходе «разрешения» которого уроженец Молдовы в припадке гнева использовал в качестве «весомого аргумента» стальной шампур: вонзил металлический стержень приятелю прямо в грудную клетку. Ранение оказалось несовместимым с жизнью, потерпевший скончался.

Как сообщили в пресс-службе Следкома по Московской области, вчера в Подмосковье гражданин республики Молдова, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, убил своего знакомого шампуром для мяса.

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