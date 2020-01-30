О пожаре в Ереване: возгорание случилось в аэропорту "Эребуни"

Эту ситуацию прокомментировали представители Южного военного округа РФ. Они сообщили, что пожар был не на территории российской военной базы. Напомним, что она дислоцируется в "Эребуни".







Что касается российской базы, она функционирует в обычном режиме.

Текст: Т. Сокот