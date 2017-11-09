На Камчатке объявили, что существует опасность схода лавин по причине циклона

Хуртин сообщил следующее: - "в настоящее время на высотах свыше 1 тыс. метров над уровнем моря скопилось достаточное количество снега. В Елизовском районе высота снежного покрова в горах уже превышает 1 метр, в Мильковском районе, в частности в Срединном хребте на склонах гор скопилось до 2 метров снега. Циклон, который подошел 9 ноября к берегам полуострова, принесет значительное количество осадков, в связи с чем в период с 10 по 12 ноября объявлена повышенная вероятность схода лавин".







Обратим внимание, что с начала ноября текущего года в горных районах края специалисты зафиксировали самопроизвольный сход снежных масс. Тоже касается склонов вулканов Вилючинский и Козельский, Елизовский район.





В результате в ближайшие дни населению рекомендовали, чтобы люди воздерживались от того, чтобы посещать горные территории Елизовского, Мильковского, Усть-Большерецкого и Быстринского районов.





Несколько слов о мощном циклоне. Он сильно влияет на южные районы Камчатки. Особенно это стало ощутимо сегодня утром 9 ноября. Обратим внимание, что атмосферный вихрь накрыл несколько районов. Среди них – Елизовский, Петропавловск-Камчатский, Усть-Большерецкий. Очень сильный удар стихии ожидается этой ночью. Возможен ветер с порывами, даже штормовой. Не исключение сильные осадки в виде мокрого снега. Кстати, местами ожидаются дожди.





Текст: Т. Сокот



