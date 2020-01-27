Террорист-смертник атакует нигерийскую мечеть

Нападение произошло в городе Гвоза в северо-восточной части штата Борно в воскресенье утром.



Сообщения в нигерийских СМИ отличаются.

Некоторые говорят, что три человека погибли, когда террорист-смертник столкнулся с группой молящихся в мечети во время ранних утренних молитв. Другие сообщения говорят, что только нападавший был убит.

Также не ясно, были ли задействованы один или два бомбардировщика.

В некоторых сообщениях говорится, что бомбы взорвались прямо внутри мечети, в то время как другие говорят, что нападавшие нанесли удар прямо снаружи, когда верующие уходили после молитв.

Ни одна группа не заявила, что совершила нападение, но в регионе действуют боевики «Боко харам» и так называемая провинция Западно-Африканское исламское государство.

За последний месяц они обезглавили более десятка христиан, включая пастора. В прошлом они также нападали на мечети и церкви, убивая сотни людей.

Там не было никакого официального комментария.

Текст: Т. Сокот