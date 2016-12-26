Обама уверен, что, если бы баллотировался, то выиграл бы в Америке выборы-2016
26.12.2016 21:01 / Происшествия / Прочли: 183 человек
Похоже, пока еще действующий президент Соединенных Штатов Барак Обама чувствует некую ностальгию, покидая насиженное кресло.
В своем последнем интервью телеканалу CNN уходящий с поста глава США Барак Обама (а инаугурация его преемника назначена уже на 20 января) выразил непоколебимую уверенность, что, если бы он имел право в 2016 году баллотироваться на еще один срок, то большинство граждан Америки поддержали бы его кандидатуру.
Обама уверен, что получил бы поддержку большей части американского общества, если бы принимал участие в президентской гонке-2016. По этому поводу он сказал ведущему-интервьеру: "Я сумел бы мобилизовать большую часть американцев. Уверен в этом. Я общаюсь со всеми людьми, даже теми, кто не соглашается со мной, но я знаю, что эти люди поддержали бы направление, в котором мы движемся".
Проанализировав прошедшие выборы президента США и их итоги, Обама счел нужным указать демократам на их просчеты, из-за которых они, по мнению 44-го американского лидера, и проиграли. Обама считает, что выборный штаб Демократической партии США просто не взял во внимание целые слои населения. Это и стало причиной их полного провала и победы республиканца Дональда Трампа. Как отметил Барак Обама, победа Трампа — это не фантастика, а закономерность неправильного ведения кампании штабом Хиллари Клинтон.
Текст: Е. Скобелева
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Утро.ru: Danone намерена бороться за поставки молочной продукции в московские раздаточные пункты
28.12.2016 11:51 / Общество29 декабря будут подведены итоги конкурса на поставку детского питания для раздаточных пунктов Москвы. На прот...
Водолазам удалось поднять из воды второй двигатель Ту-154
28.12.2016 10:10 / ПроисшествияВ штабе по проведению поисковой операции сообщили, что водолазы подняли из воды второй двигатель Ту-154. Он по...
В Японском море российский теплоход с грузом потерял ход
28.12.2016 10:01 / ПроисшествияВ Японском море произошел следующий инцидент: потерял ход российский теплоход "Гранит". Это связано с тем, что...
Происшествие в Индии: с рельсов сошли 14 вагонов пассажирского поезда
28.12.2016 09:53 / ПроисшествияВ результате случившегося погибли сразу два человека, еще 43 пострадали....
Самолет, на борту которого находилось 184 пассажира, экстренно приземлился в Канаде
28.12.2016 09:48 / ПроисшествияВ настоящий момент выясняются причины инцидента. ...
Бывшый главный санврач России Онищенко обозвал детское шампанское "безобразием"
27.12.2016 19:13 / ОбществоДепутат Госдумы Геннадий Онищенко, занимавший с 2009 по 2013 год должность главы Роспотребнадзора и бывший гла...
В Якутии местные жестоко развлекались, давя медведя двумя грузовиками
27.12.2016 16:20 / ОбществоЯкутские мужики от нечего делать и, наверное, вследствие полного отсутствия сострадания к братьям нашим меньши...
Израильский премьер призвал французских евреев бежать из Франции
27.12.2016 15:00 / ПроисшествияПо мнению действующего главы правительства Государства Израиль Авигдора Либермана, французы вознамерились устр...
В пригороде столицы Азербайджана произошел взрыв на газопроводе
27.12.2016 14:45 / ПроисшествияВ пригороде Баку находится газопровод, где произошел взрыв. В результате случившегося пострадавшие отсутствуют...
Происшествие в Гоа: за пределы полосы выкатился самолет
27.12.2016 14:31 / ПроисшествияВ результате случившегося есть пострадавшие. Для вывода людей из самолета применялись надувные спасательные тр...
Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар