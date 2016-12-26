Обама уверен, что, если бы баллотировался, то выиграл бы в Америке выборы-2016





Обама уверен, что получил бы поддержку большей части американского общества, если бы принимал участие в президентской гонке-2016. По этому поводу он сказал ведущему-интервьеру: "Я сумел бы мобилизовать большую часть американцев. Уверен в этом. Я общаюсь со всеми людьми, даже теми, кто не соглашается со мной, но я знаю, что эти люди поддержали бы направление, в котором мы движемся".





Проанализировав прошедшие выборы президента США и их итоги, Обама счел нужным указать демократам на их просчеты, из-за которых они, по мнению 44-го американского лидера, и проиграли. Обама считает, что выборный штаб Демократической партии США просто не взял во внимание целые слои населения. Это и стало причиной их полного провала и победы республиканца Дональда Трампа. Как отметил Барак Обама, победа Трампа — это не фантастика, а закономерность неправильного ведения кампании штабом Хиллари Клинтон.





Текст: Е. Скобелева



