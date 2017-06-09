Риелтор и таксист в одном флаконе
09.06.2017 15:52 / Экономика / Прочли: 187 человек
Сколько человек приезжает в столицу, не зная города? А ведь многим из них требуется снять жилье, а кто-то и вовсе планирует купить квартиру или комнату, поскольку их дети поступили в ВУЗ.
Так почему бы риелторам не помочь этим людям не только с недвижимостью, но и с транспортом на время поиска подходящего варианта. Никто не говорит о том, что маклер обязан возить клиентов бесплатно на своем автомобиле. Если покупателям или арендаторам интересен такой формат такси в Москве, то они просто оплатят его по щадящему тарифу.
Но все равно цена поездки будет весомой, поэтому эта услуга подойдет больше для покупателей жилья, а не для арендаторов. Кстати, риелтор, выполняя работу таксиста, может также рассказывать и о районах города, и о типах домов, и о планировке квартир. Такая экскурсия с описанием всех близлежащих магазинов будет чрезвычайно полезна для приехавшего недавно в столицу человека.
Если речь идет о жилье для студента, то агент может предложить его родителям наиболее интересные маршруты общественного транспорта от квартиры до института. Кстати, благодаря такому знанию столицы маклер может помочь расширить локацию поисков. Например, сейчас клиенты станут рассматривать районы не только рядом с ВУЗом, где цены кусаются, а обратят свой взгляд на более экономичную недвижимость.
Если речь идет о жилье для студента, то агент может предложить его родителям наиболее интересные маршруты общественного транспорта от квартиры до института. Кстати, благодаря такому знанию столицы маклер может помочь расширить локацию поисков. Например, сейчас клиенты станут рассматривать районы не только рядом с ВУЗом, где цены кусаются, а обратят свой взгляд на более экономичную недвижимость.
Эта услуга интересна для самого агентства, поскольку поможет привлечь определенное количество потенциальных клиентов. Некоторые люди не всегда готовы заключать эксклюзивный договор на покупку квартиры, поскольку опасаются обмана со стороны риелторов. Им же можно предложить воспользоваться услугами только таксиста с оплатой заранее обговоренной точной суммы за поездку.
Покупатель поймет, что здесь его не хотят обмануть, и вполне может захотеть сотрудничать с фирмой и по вопросу полного проведения сделки. Риетлтор же потом может подключится к Uber (инструкция как это сделать https://mos-gortaxi.ru/podklyuchenie-k-uber/) и получать иметь дополнительный заработок помимо основного места работы.
Покупатель поймет, что здесь его не хотят обмануть, и вполне может захотеть сотрудничать с фирмой и по вопросу полного проведения сделки. Риетлтор же потом может подключится к Uber (инструкция как это сделать https://mos-gortaxi.ru/podklyuchenie-k-uber/) и получать иметь дополнительный заработок помимо основного места работы.
Также это удобно и для простого риелтора, поскольку никто не будет требовать от него бесплатно возить клиента по показам. От фирмы маклер получит оплату хотя бы фактических издержек. Если клиент так и не решится купить квартиру, то у агента останется небольшая денежная сумма, что тоже неплохо.
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Стреляющая Америка: в Сан-Франциско в ходе стрельбы погибли четыре человека
15.06.2017 07:20 / ПроисшествияСтрелявшего ранили. Полицейские подтвердили этот факт и сообщили, что стрелок скончался в больнице....
В результате взрыва на промышленном предприятии в Анкаре погиб один человек
15.06.2017 07:07 / ПроисшествияРечь идет о взрыве, который прогремел на промышленном предприятии, что расположено в районе Енимахалле....
Увеличилось число госпитализированных в результате пожара в Лондоне
15.06.2017 07:02 / ПроисшествияОно выросло до 69 человек. Из них 18 человек находятся в критическом состоянии....
Владимир Путин: «Чьим-то мечтам о крахе России сбыться не суждено»
15.06.2017 00:37 / ПроисшествияГлава РФ Владимир Путин, с его слов, осознает, что в Европе и США есть много людей, которые мечтают «повалить ...
В США пенсионер стрелял в члена Конгресса из винтовки
15.06.2017 00:00 / ПроисшествияВ Соединенных Штатах ЧП: вооруженный мужчина стрелял в конгрессмена и членов его команды....
Китайцы всерьез намерены научиться выращивать картофель на Луне
14.06.2017 23:49 / НаукаУченые из поднебесной поставили себе цель: собрать урожай картошки на естественном спутнике Земли....
В результате крушения самолета на западе США погибли люди
14.06.2017 23:45 / ПроисшествияЭто был подросток и его отец. Известно, что воздушное судно разбилось вскоре после взлета с аэродрома Руидосо,...
В Париже спасли двух тинейджеров, которые трое суток блуждали в катакомбах
14.06.2017 23:24 / В миреВо французской столице в результате успешной спасательной операции в сложной системе подземелий, расположенных...
В результате пожара в высотке, Лондон, погибли шесть человек
14.06.2017 23:15 / ПроисшествияСкотленд-Ярд ожидает, что увеличится количество жертв. ...
Малайзийский Boeing жестко приземлился в аэропорту Джакарты
14.06.2017 23:04 / ПроисшествияПричина инцидента - повреждение шасси....
Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар