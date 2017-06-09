Риелтор и таксист в одном флаконе

Так почему бы риелторам не помочь этим людям не только с недвижимостью, но и с транспортом на время поиска подходящего варианта. Никто не говорит о том, что маклер обязан возить клиентов бесплатно на своем автомобиле. Если покупателям или арендаторам интересен такой формат такси в Москве, то они просто оплатят его по щадящему тарифу.





Но все равно цена поездки будет весомой, поэтому эта услуга подойдет больше для покупателей жилья, а не для арендаторов. Кстати, риелтор, выполняя работу таксиста, может также рассказывать и о районах города, и о типах домов, и о планировке квартир. Такая экскурсия с описанием всех близлежащих магазинов будет чрезвычайно полезна для приехавшего недавно в столицу человека.



Если речь идет о жилье для студента, то агент может предложить его родителям наиболее интересные маршруты общественного транспорта от квартиры до института. Кстати, благодаря такому знанию столицы маклер может помочь расширить локацию поисков. Например, сейчас клиенты станут рассматривать районы не только рядом с ВУЗом, где цены кусаются, а обратят свой взгляд на более экономичную недвижимость.









Покупатель поймет, что здесь его не хотят обмануть, и вполне может захотеть сотрудничать с фирмой и по вопросу полного проведения сделки. Риетлтор же потом может подключится к Uber (инструкция как это сделать



Эта услуга интересна для самого агентства, поскольку поможет привлечь определенное количество потенциальных клиентов. Некоторые люди не всегда готовы заключать эксклюзивный договор на покупку квартиры, поскольку опасаются обмана со стороны риелторов. Им же можно предложить воспользоваться услугами только таксиста с оплатой заранее обговоренной точной суммы за поездку.Покупатель поймет, что здесь его не хотят обмануть, и вполне может захотеть сотрудничать с фирмой и по вопросу полного проведения сделки. Риетлтор же потом может подключится к Uber (инструкция как это сделать https://mos-gortaxi.ru/podklyuchenie-k-uber/ ) и получать иметь дополнительный заработок помимо основного места работы.

Также это удобно и для простого риелтора, поскольку никто не будет требовать от него бесплатно возить клиента по показам. От фирмы маклер получит оплату хотя бы фактических издержек. Если клиент так и не решится купить квартиру, то у агента останется небольшая денежная сумма, что тоже неплохо.