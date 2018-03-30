Хроническая боль не влияет на всех американцев одинаково

Новые исследования в Школе общественного здравоохранения Университета Мичигана свидетельствуют о том, что наиболее изнурительную боль испытывает человек, у которого наибольшие трудности в жизни и у него не так много финансовых ресурсов.



Почти 10 % американцев старше 50 лет страдают от того, как на них негативно влияет работа, социальный фактор и другие повседневные дела. Тем не менее, те, чье семейное богатство не так показательно, испытывают сильную боль в три раза больше, нежели та категория людей, которая более благосостояна, информирует общественность Мэри Яневич, представляющая Центр управления хронической болезнью и департамент по вопросам поведения и здоровья.

Хотя боль затрагивает все слои общества, более состоятельные люди имеют возможность позаботится о своем здоровье, подвержены меньшему психологическому стрессу, занятиям, которые с меньшей вероятностью могут причинить вред, имеют лучший доступ к медицинскому обслуживанию и возможность оплачивать «дополнительные услуги», такие как гимнастика, разного рода процедуры.

Исследование, основанное на большой национальной репрезентативной выборке среднего возраста и пожилых американцев, продемонстрировало тот факт, что афро-американцы, а также люди с меньшим уровнем образования и богатства, как правило, имели инвалидность, страдали от боли, которая с ней связана, и испытывали определенные финансовые проблемы.

Яневич считает, что социально-экономические и расовые / этнические различия в хронической боли, как и все дисбалансы в области здравоохранения, не исчезнут, пока не будет более справедливого, менее дискриминационного общества с универсальным доступом к эффективным методам лечения и в этом направлении необходимо развиваться. Система здравоохранения должна работать так, чтобы междисциплинарное лечение боли было доступно для всех пожилых людей. Она считает, что необходимо расширить доступ к уязвимым группам, использовать наиболее эффективные методы лечения, когнитивную поведенческую терапию в борьбе с хронической болью. Все эти способы могут помочь уменьшить эффект ежедневной боли.





Текст: Т. Сокот



